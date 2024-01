Incendio in via Scarlatti: in fiamme dehors di una nota pizzeria

Fiamme nella notte in via Scarlatti al Vomero. E' andato a fuoco il dehors di Social pizza, locale situato al civio 84 E della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnerlo intorno alle 2.15 del mattino, come apprende NapoliToday.it. Non ci sono feriti, la pizzeria era chiuso quando è scoppiato l'incendio.

Ancora incerte le cause, ma sono in corso rilievi della polizia Municipale accorsa già nella notte sul luogo. Non viene esclusa alcuna pista per il momento, neppure quella di origine dolosa.

Il gazebo è andato completamente distrutto nell'incendio.

La solidarietà di Errico Porzio: "Disponibili ad ogni supporto"

"Nella vita esiste la concorrenza, ma, nella mia, soprattutto la lealtà e il rispetto (quello che a molti manca). Questa notte la pizzeria Social pizza di via Scarlatti, nostri vicini, è stata vittima di un incendio doloso. Ai gestori dell'attività va la nostra più sincera solidarietà e soprattutto disponibilità per un qualsiasi supporto. Pur chest s'adda fa", scrive su Facebook Errico Porzio, la cui pizzeria vomerese si trova a pochi metri da quella andata a fuoco nella notte.