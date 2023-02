Vomero, variazioni alla mobilità nella zona di San Martino per due giorni

Per consentire l'esecuzione di lavori di scavo nell'ambito delle attività connesse alla gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e per l'esecuzione di attività di scavo finalizzate alla riparazione di un guasto, la V Municipalità di Napoli Arenella Vomero ha istituito un dispositivo di traffico temporaneo nei giorni 20 e 21 febbraio 2023 nella zona di San Martino.

Nel dettaglio viene istituito il divieto di transito veicolare in via Annibale Caccavello nel tratto compreso tra via Raffaele Morghen e via Ligorio Pirro (ad eccezione dei veicoli diretti ai passi carrai autorizzati, dei mezzi di soccorso e di emergenza che potranno circolare a senso unico alternato, accedendo dal varco di via Ligorio Pirro).