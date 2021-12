Paura al Vomero, cede una luminaria natalizia e cade in strada: nessun ferito

È crollata al suolo, per fortuna senza conseguenze, una luminaria natalizia al Vomero in via Cilea.

Si tratta di quelle prima montate e poi smontate per la potatura degli alberi della zona, per poi infine venire rimontate un'ultima volta.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 23.30 di ieri sera.

Il filo d'acciaio che teneva l'installazione si è staccato e questa è precipitata su di un'auto in sosta, causando danni alla sua parte anteriore. Per fortuna non c'erano persone nel veicolo né nei pressi del luogo dell'incidente.

Sono stati poi alcuni dipendenti dell'Asìa a spostare la luminaria a margine della carreggiata.