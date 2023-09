Tre cartoni su una pensilina della frequentatissima fermata del bus nel cuore del Vomero. E' quanto accade nella centralissima via Cilea.

Da capire come ci siano finiti lassù. Possibile che ignoti, invece di gettarli negli appositi contenitori della raccolta differenziata per carta e cartone, li abbiano 'lanciati' sulla pensilina in un estremo gesto di inciviltà.