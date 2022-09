Pesca in una buca stradale nel cuore del Vomero: la foto che spopola sui social

Seduto a pescare in una buca stradale nel cuore del Vomero. Questa l'idea geniale venuta all'artista Ruben D'Agostino, non nuovo a questo genere di iniziative ironiche.

La foto di D'Agostino con la canna da pesca in mano in via Vaccaro, a pochi passi dalla centralissima via Luca Giordano, sta facendo il giro dei social nelle ultime ore.

"Che fai a pranzo? Mah...ti dirò, vado a fare una pescatina a via Vaccaro....mi rilassa...", scrive D'Agostino nel suo post ironico su Facebook.

Già negli anni scorsi l'artista vomerese era stato protagonista dell'iniziativa di trasformare i rappezzi stradali in via Massimo Stanzione in un'opera di street art dal titolo "Tetris urbano".