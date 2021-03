Cedimento in via Aniello Falcone, verifiche in corso | FOTO

Verifiche in corso e tecnici a lavoro in via Aniello Falcone al Vomero, dove questa mattina si è verificato un cedimento del manto stradale che ha coinvolto un autobus di linea dell'Anm.

Dal punto di vista della viabilità è interdetto al traffico veicolare il tratto della strada che va dall'incrocio con via Vaccaro fino a Piazzetta Aniello Falcone. Sul posto la Polizia Municipale.