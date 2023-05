Voragine in via Giotto: traffico bloccato e strada transennata

Una voragine si è aperta poco fa a via Giotto a Napoli, con traffico bloccato e strada transennata.

“La situazione è sempre più grave per le voragini che si creano in città – spiega il consigliere regionale Maria Muscarà - e qui c’è ancora qualcuno che vuole scavare per creare gallerie sotterranee ed infilarci sotto le macchine, quando anche in zone collinari come queste, si aprono voragini importanti e pericolose. La nostra città è fragile e non possiamo continuare a bucare; ogni volta che ‘l’assessore al buco’ ha tentato di portare avanti questi progetti accade un ‘imprevisto prevedibile’, dal parcheggio dell’ospedale del Mare (ancora lì con quel guaio), al cimitero crollato a causa dei lavori della metropolitana. Questo di via Giotto è solo l’ennesimo esempio, questa città crollerà sempre più per le gallerie sotterranee, create da questa mentalità di voler bucare”.