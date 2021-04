Parco Salvatore Buglione, via ai lavori di riqualificazione

Iniziano oggi i lavori di manutenzione straordinaria presso il Parco Agricolo Salvatore Buglione all'Arenella. Gli interventi sono stati finanziati con i fondi del Piano Strategico di Città Metropolitana con stanziamenti per circa 300000 euro.

I lavori sono relativi alla riqualificazione complessiva del parco allo scopo di migliorare fruibilità, sicurezza e integrazione di siepi ed essenze arboree.

“Azioni concrete che dimostrano l'importanza che diamo agli spazi verdi in città. Dopo decenni, si investe sulla loro fruibilità e cura. Riqualifichiamo l'area giochi realizzando una nuova pavimentazione antitrauma e sostituzione giochi ammalorati. Rifunzionaliziamo le aree inutilizzate in giardini fruibili. È prevista inoltre un’area sgambamento cani, l'efficientamento dell'impianto di illuminazione, sono previsti nuovi arredi, cestini, il ripristino della fontana, delle panchine e dei dissuasori. Inoltre è compresa la riqualificazione dei locali del personale. Insomma sono tantissimi gli interventi in programma per restituire uno spazio verde strategico alla cittadinanza tutta”, afferma l’assessore comunale al Verde Luigi Felaco.