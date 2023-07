Parco Mascagna, vandalizzate le giostrine per bambini

Brutto episodio presso il Parco Mascagna, tra i quartieri Vomero e Arenella. Ignoti hanno vandalizzato nella notte tra sabato e domenica le giostrine per bambini installate presso il polmone verde collinare solamente qualche mese fa.

A denunciare l'accaduto con un post sui social è stata la presidente della V Municipalità di Napoli, Clementina Cozzolino: "Dei vandali hanno danneggiato le giostrine installate qualche mese fa all'interno del parco Mascagna, dopo un lavoro lungo e impegnativo portato avanti dall'assessore al verde del comune di Napoli Enzo Santagada, dalla vicepresidente della Municipalità 5 con delega ai parchi Fabiana Felicitá e dalla Commissione ambiente della Municipalità 5, donate da un privato in attesa della realizzazione dell'intervento di riqualificazione complessiva del parco. Il personale di vigilanza domenica all'apertura ha trovato la sgradevole sorpresa e ha presentato regolare denuncia".

"Per fortuna con l'avvio della gara per la riqualificazione del parco Mascagna a breve verrà sistemato l'impianto di videosorveglianza e anche l'area giochi ma solo questo non basta ora più che mai è necessario attivare un tavolo tecnico municipale alla presenza di istituzioni, servizi sociali, forze dell'ordine, parrocchie, consulta della legalità, scuole e associazioni per affrontare il problema e porre le basi per la sua eliminazione. Il problema non si risolve solo con la repressione. Dobbiamo agire sulle famiglie e coinvolgere i ragazzi in percorsi sani con sport, formazione. Per fare questo ci vuole l'aiuto di tutti gli attori istituzionalmente rilevanti dalla Regione Campania, con l'assessore alla scuola e alle politiche sociali Lucia Fortini, al Comune di Napoli, con gli assessori alle politiche sociali e all'istruzione Luca Trapanese e Maura Striano, l'assessore alla legalità del Comune di Napoli Antonio De Iesu e alla legalità della Regione Campania Mario Morcone", aggiunge la presidente Cozzolino.