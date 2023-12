Crolla un albero in piazza Quattro giornate: travolte due auto

Nonostante non ci fosse allerta meteo né condizioni climatiche particolarmente avverse questa sera, intorno alle 21.30, in Piazza Quattro Giornate un grosso albero è caduto all'improvviso travolgendo due auto in sosta. A denunciare l'accaduto il presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino attraverso il proprio addetto stampa Barbara Carere.

Se si considera che il sabato sera, in particolare in ragione delle festività del Natale, il Vomero è sempre affollatissimo di auto e pedoni, è un vero miracolo che non ci siano stati feriti o vittime. Tragedia sfiorata per puro caso quindi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono davvero molto preoccupata per la situazione delle alberature - spiega in una nota la presidente Cozzolino - solo qualche settimana fa si era verificato un episodio analogo in via Saverio Altamura, dove un albero che non presentava segni evidenti di problemi è venuto giù schiacciando auto in sosta".