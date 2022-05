Tragedia alla Sanità, un uomo muore per un pezzo di salsiccia andato di traverso

Poco dopo le 13.00 di oggi la moto medica dell'Annunziata Hl1 con autista e infermiere professionale, è stata allertata per una perdita di coscienza in un appartamento del Rione Sanità. In soli cinque minuti il personale sanitario grazie al mezzo a due ruote è arrivato sul luogo trovando una persona in arresto cardiaco e mettendo in atto le manovre di disostruzione delle vie aeree ed Rcp, vista la presenza di un corpo estraneo da cibo (salsiccia). Nel frattempo la centrale operativa, vista la gravità delle condizioni dell'uomo, ha inviato un mezzo medicalizzato proveniente da Pianura sul posto.

Purtroppo per l'ottantenne, che aveva già diverse patologie, non c'è stato niente da fare ed è deceduto, nonostante il grande impegno del personale sanitario intervenuto. Il professionista del mezzo medicalizzato non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.