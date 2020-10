Quartieri Spagnoli e Quartiere Stella insieme per l’educazione dei giovani

Le Associazioni Traparentesi Onlus e AEMAS-Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli lanciano la loro nuova sfida educativa per i giovani più vulnerabili di Napoli.

Le due organizzazioni, che già da diversi anni collaborano insieme nella realizzazione di interventi sociali come il progetto “CATERINA, iniziano un innovativo percorso sinergico volto a creare una rete stabile di presidi ad alta intensità educativa.

Traparentesi da oltre 10 gestisce nel quartiere Stella, all’interno dello storico istituto Froebliano, il Centro polifunzionale “Sane Stelle”, uno spazio civico che ospita servizi educativi per minori tra i 5 e i 17 anni, una scuola di italiano per minori e adulti con background migratorio e uno sportello di segretariato sociale e mediazione culturale.

AEMAS porta avanti dal 2014 il progetto “Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli”, coinvolgendo numerosi giovani musicisti del territorio in un ambizioso progetto di inclusione sociale e promozione culturale ispirata al cd. “Sistema Abreu”.

A partire dal mese di ottobre 2020 le due realtà cureranno la nascita di nuovi servizi educativi, didattici e di cittadinanza attiva all’interno dell’Accademia dei Quartieri Spagnoli sita in Via Pasquale Scura, che si affiancheranno alle abituali lezioni di pratica musicale impartite dai Maestri di strumento dell’Associazione AEMAS. Traparentesi si occuperà della formazione educativa e della supervisione pedagogica dei nuovi interventi, che mirano a potenziare la rete territoriale di servizi per l’infanzia e l’adolescenza attraverso un approccio partecipativo che promuova altresì una narrazione non stereotipa della città Napoli.