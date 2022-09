Da Secondigliano una speranza per i ragazzi di Napoli

“Ieri abbiamo voluto dare un segnale concreto a chi coltiva la speranza, c’è un sud che non si arrende, che guarda avanti e che con determinazione vuole coltivare i propri talenti”. Così il presidente dell’Assemblea nazionale di + Europa, Fabrizio Ferrandelli, candidato capolista in diverse circoscrizioni del Sud al plurinominale e per la Coalizione di centrosinistra al collegio uninominale di San Carlo all’Arena, a margine della presentazione del progetto dell’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) Secondigliano. Con lui Vincenzo Strino presidente dell’Asd, Imma Cacciato segretario e Luca Rosito vicepresidente del Secondigliano Asd. A presentare l’evento, Claudio Russo, giornalista CalcioNapoli 24.

Tanti i giovanissimi del quartiere accorsi per salutare il campione Emanuele Calaiò testimonial dell’iniziativa e, in collegamento da Palermo, Salvatore Aronica. “In Italia un giovane su tre è a rischio povertà - ha sottolineato Ferrandelli - due ragazzi su tre sono costretti a lasciare le proprie città. Sono qui perché credo fortemente nei talenti dei giovani e sono convinto che nei quartieri più difficili dei nostri territori dobbiamo esserci, investire, destinare risorse per constatare la povertà educativa e dare risposte concrete ai nostri ragazzi. L’iniziativa dell’Asd Secondigliano va in questa direzione e noi la sosteniamo”. Il progetto utilizzerà il calcio come strumento per il cambiamento sociale con l'obiettivo di aiutare i giovani a completare gli studi. “In un contesto come quello di Secondigliano - ha spiegato Strino - dove non ci sono molte strutture pubbliche dove fare sport, io ed altri giovani del quartiere abbiamo pensato di unire forze ed esperienze come quelle del Larsec con quelle di altre associazioni e di alcune parrocchie del decanato, per realizzare un progetto diffuso sul territorio che unisce il calcio con il sostegno allo studio e le attività di volontariato”.