Cimitero di Secondigliano prima e dopo: "Ogni anno il due novembre..."

"Ogni anno, il due novembre, c'é l'usanza per i defunti andare al cimitero" diceva Totò. 'E' così ogni anno, nel senso di una volta all'anno, in occasione della commemorazione dei defunti per il decoro giornaliero del camposanto si destano dal letargo e fanno rimuovere le erbacce infestanti. Sarebbe però il caso di ricordare a questi signori che amministrano la nostra vita sociale, che noi cittadini le tasse le paghiamo per l'intero anno, eh. Che poi, visto che le sorprese non mancano mai, in qualche caso converrebbe addirittura lasciare al proprio posto il coperchio vegetazione incolta'.

(Alfredo Di Domenico-Bukaman)