Sorpreso con la droga nella vela rossa di Scampia

Nella decorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato, presso i porticati di un edificio in viale della Resistenza, un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il predetto trovandolo in possesso di un sacchettino contenente circa 2,5 grammi di cocaina e 170euro; inoltre, è emerso che l’indagato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti.

Pertanto, un 25enne di Casoria con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per evasione e per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.