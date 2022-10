Giornata storica per il riscatto di Scampia: apre l'Università

Oggi è un giorno storico per Scampia nella corsa al riscatto di un intero quartiere, grazie all'inaugurazione dalle 11.00 della nuova sede della Federico II in viale della Resistenza. Il Complesso Universitario federiciano Scampia ospiterà subito stesso dal 17 ottobre i corsi di Laurea Triennale e Magistrale delle Professioni Sanitarie.

Al taglio del nastro Matteo Lorito, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Cristina Messa, ministra dell'Università e della Ricerca, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Interverranno Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia che presenterà le attività formative del Complesso Universitario di Scampia e Giuseppe Longo, Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II che illustrerà il contributo dell'Azienda. Madrina della giornata Zeudi Di Palma, studentessa federiciana di Scienze sociali e Miss Italia 2021.

"Impatto positivo sul quartiere"

"Prende vita il nuovo Polo universitario a Scampia, un progetto fortemente voluto e di cui abbiamo accelerato la conclusione perchè crediamo possa avere un impatto positivo sia per il quartiere che per l'intera area Nord della città, cambiando la narrazione negativa di questi luoghi. La rigenerazione urbana di Restart-Scampia, il programma di riqualificazione del verde urbano, la realizzazione della pista ciclabile ed un'adeguata implementazione del sistema di trasporti hanno tutti l'obiettivo di rendere fertile un territorio dalle grandi potenzialità, portando formazione e sviluppo economico, La nostra interlocuzione costante con le realtà rappresentative del territorio ne rafforzerà i risultati in modo concreto", spiega in una nota il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.