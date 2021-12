Discarica di rifiuti a Scampia, la denuncia di un residente: "Viene gente da fuori zona a scaricarla qui"

"Ci sono molti topi. Non si capisce niente. Zero controlli"

Discarica a cielo aperto a Scampia. Bukaman ha raccolto la denuncia di un residente esasperato per il degrado che avvolge la strada del quartiere.

"Purtroppo dobbiamo registrare che nonostante i buoni propositi della nuova amministrazione comunale i marciapiedi di Scampia continuano a rimanere nel degrado più assoluto. Emblematica, per la presenza di un'enorme discarica a cielo aperto, la criticità in via Antonio Labriola all'altezza del Parco Castello.

E questo sia per quanto riguarda il rischio igienico sanitario (i rifiuti attirano i ratti) che per l'incolumità pubblica, visto che i residenti sono costretti a camminare sulla carreggiata con il rischio di essere investiti dal traffico veicolare", denuncia Bukaman (Alfredo Di Domenico).