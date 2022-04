A Scampia il murales in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Centinaia di studenti presenti, presso lo stadio comunale Antonio Landieri di Scampia, per l’inaugurazione di un murale dedicato alla memoria dei magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L'installazione è avvenuta nell'ambito della rassegna Antimafia Itinerante svoltasi questa settimana per le celebrazioni per il 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Le scolaresche hanno poi gremito la tribuna dell’impianto sportivo per assistere ad un triangolare calcistico.

Il direttore della Dia Maurizio Vallone: "Oggi dobbiamo far sì, e questi ragazzi ne sono la testimonianza, che il ruolo che assumono le nuove generazioni nella società è quello di essere parte attiva, e non più spettatori, nel contrasto alla criminalità organizzata. I giovani non devono voltarsi da un’altra parte. Devono essere testimoni non di giustizia ma di legalità. Se riusciremo ad ottenere ciò, questa sarà l’ultima generazione delle mafie".