Malore nelle vele di Scampia, muore un uomo: polemiche sui soccorsi

Nuova aggressione per il personale sanitario avvenuta ieri sera a Scampia come denuncia l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

"Ore 23 l’ambulanza di Scampia viene attivata per codice rosso, perdita di coscienza, nelle “Vele di Scampia”. L’equipaggio in pochi minuti era sul posto, ed al loro arrivo hanno trovato un gruppo di persone che li ha accolti con calci e pugni all’indirizzo del mezzo di soccorso. I sanitari, con grande difficoltà e spintonati, fanno 10 piani a piedi fino all’appartamento del paziente che oramai veniva rinvenuto livido (deceduto da diverso tempo). Attorno a lui una cinquantina di persone. Dopo la dichiarazione di decesso da parte del medico inizia una serie di improperi e pugni, uno di questi colpisce il medico ( tra l’altro nuovo del 118) in regione occipitale procurandogli un ematoma. Sotto minaccia il personale ha dovuto comunque trasportare il paziente al Cardarelli".