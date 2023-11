Muore a tre giorni dal compleanno: Scampia dice addio a Sergio Denza

"Tu che la Morte l'hai sempre fatta ballare alla fine te ne sei andato con Lei. È stato un onore conoscerti, Sergio. Fa' buon viaggio. Di sicuro il tuo ingegno e le tue abilità saranno utili anche dove sei adesso", così su Facebook il fotografo Ferdinando Kaiser saluta Sergio Denza. Sergio è scomparso domenica mattina, a 3 giorni dal suo sessantesimo compleanno.

Brillante, istrionico, combattivo e irriverente Sergio era un artista e aveva un'abilità fuori dal comune nel mettere assieme, riparare e creare. Animava delle macchine più immaginifiche e suggestive del Carnevale di Scampia, "La Morte" dalle lunghe braccia e il mantello nero che agitava nel corteo.

Il cordoglio e il ricordo

In ricordo di Sergio e del suo grande lavoro nel quartiere, la rete Pangea ha piantato un giovane albero: "Un albero che avrà sicuramente tanti fiori e tante foglie quanti sono i ricordi di tutti quelli che gli hanno voluto bene e a cui lui ha voluto bene", scrivono gli attivisti. "Sergio caro ancora non posso credere che non ci sei più! La vita è assurda spesso ingiusta con le persone buone. Tutte le volte che ti ho chiamato per qualche problemino di elettronica o circuiti rotti hai sempre risolto tutto e di questo sono sempre rimasto affascinato: un vero genio, una persona buona, dal cuore aperto agli altri, una persona speciale, ti voglio bene mi mancherai Sergiolino" scrive un amico.

"Ciao caro Sergio! Non dimenticherò il piacere che è stato conoscerti, vedere le tue opere appoggiate ai muri del luminosissimo studio nell'officina delle Culture, dove venivo spesso a trovarti, di vedere il tuo gesto che dipinge e sentire le urla di giustizia e libertà contenute nelle tue opere un po' folli e visionarie. Sei stato garbato, elegante, altruista, una persona perbene. La vita ci aggroviglia, a volte di bellezza, altre di tristezza e questo è il tempo della tristezza. Da oggi mi mancherai come uomo e come artista".

"Oggi ci ha lasciati Sergio Denza - scrive sulla propria bacheca l'AITeRP-Associazione italiana dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica - componente del Collegio dei Garanti AITeRP. Persona autentica nei rapporti, nei sentimenti, nell'espressione dei valori umani e professionali. Collega storico di riferimento di AITeRP Campania e dell'intera comunità associativa. Un professionista determinato e audace nell'affrontare anche problematiche sociali, in territori " difficili" , con energia, eclettismo, competenza, sapienza e umiltà. Un amico dallo sguardo profondo e il cuore aperto. Ci stringiamo al dolore della famiglia, esprimendo il grande affetto e la stima, unitamente alle nostre condoglianze per la prematura perdita del nostro caro Sergio".