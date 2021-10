"A Scampia siamo rimasti tutti senza medico di base. File alle 4 del mattino per prendere i numeri": il caso a Striscia la Notizia

“Son rimasti tutti senza medico di base e per averne uno devono fare la fila dall’alba", denuncia Luca Abete sul caso Scampia, a cui anche NapoliToday ha dedicato nei mesi scorsi un focus per denunciare i disagi per i cittadini.

"Ditemi se è giusto che a Scampia, tanti anziani, invalidi e persone in estrema difficoltà debbano subire quello che abbiamo documentato nel primo servizio della stagione! Per favore, non chiedetemi più servizi sulle cose belle: abbiamo tante ingiustizie da denunciare", conclude amaramente l'inviato del tg satirico.

"Abbiamo bisogno di ricette, come dobbiamo fare", lamenta una donna. "Mio marito ha dovuto dormire nel furgone dalle 4 del mattino per prendere il numero in tempo", denuncia un'altra.