Malattie sessualmente trasmesse, gli esperti rispondono alle domande degli studenti

Nell’ambito della giornata mondiale contro l’AIDS, a Scampia si parla di Prevenzione, non solo contro HIV e AIDS ma contro tutte le malattie sessualmente trasmesse. Nel Polo Didattico dell’Università Federico II, in Viale della Resistenza di Scampia. Durante la giornata di prevenzione si svolge la Tavola Rotonda Focus e Sessualità. L’evento è stato promosso dal comune di Napoli in collaborazione con Vola Onlus, Anlaids Campania e MASCOD Onlus e il patrocinio della Sifes - MR Società italiana di fertilità e sterilità e Medicina della Riproduzione. Il dott. Fabio Perricone, il dottore Vincenzo De Falco, la dott.ssa Matilde Sansone, rispondono alle domande degli studenti sulla sessualità e le malattie sessualmente trasmesse. Introduce il tema della giornata l’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro, dott.ssa Chiara Marciani, che pone in risalto il ruolo necessario della prevenzione. Modera la dott.ssa Giovanna De Rosa, seguono le relazioni del dott. Alfredo Franco, sul parallelismo fra Covid-19 ed HIV, e della dott.ssa Matilde Sansone, sulle malattie a trasmissione sessuale, ancora troppo diffuse. Una delle cause è, secondo il dott. Vincenzo De Falco, l’eccessiva leggerezza con cui i giovani assumono alcool e sostanze stupefacenti determinando situazioni a rischio. Da tempo Fabio Perricone e Vincenzo De Falco con Sonia Del Balzo, Nives Ruoppolo - con il supporto del comico Alessandro Bolide, che porta ai giovani il messaggio in modo divertente - e la collaborazione di docenti sensibili alla tematica, come la prof. Giorgia De Alfieri, e Maria Giovanna Oliviero, trattano questo argomento nelle Scuole. Anche nelle Università sono previsti momenti formativi con la prof. Paola Villani, volti alla diffusione di un’adeguata informazione dei giovani sulle malattie sessualmente trasmesse e sulla prevenzione. Il fine è divulgare informazioni e consigli utili nelle scuole e nelle Università, laddove i giovani si formano. La Tavola Rotonda si conclude con gli interventi degli studenti e le considerazioni sul tema della sessualità. Il messaggio è l’invito a vivere una sana sessualità, felice ma sempre protetta, 365 giorni l’anno, con entusiasmo e ragionevolezza. Sono stati distribuiti preservativi agli studenti dopo un vivace dibattito sui tanti quesiti da loro posti. La prevenzione continua anche fuori delle aule, il dott. Fabio Perricone ha dato i suoi contatti Instagram e TìkTok (ginecologo.perricone), dove è possibile fare domande e chiedere consigli o chiarimenti in ogni momento.

E’ stato presentato un libretto che raccoglie le domande fatte nelle scuole dai ragazzi, insieme alle risposte degli specialisti, presto fruibile sui canali deputati allo scopo.