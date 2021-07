Colpito da un infarto, viene salvato dall'equipaggio del 118

Una vita salvata, l'ennesima, a Scampia, dove un uomo aveva accusato un malore cardiaco. A raccontare la vicenda in prima persona l'equipaggio del 118, come riporta "Nessuno tocchi Ippocrate".

“Veniamo allertati per dolore toracico a Scampia alle ore 08:39. Si esegue ecg con diagnosi di “stemi si “(infarto in atto) effettuata terapia come da protocollo. Partenza dal luogo del malore alle ore 09:08 arrivo direttamente in emodinamica della Federico II alle ore 09:20”

Postazione Scampia

equipaggio

autista Indellicati Giuseppe

infermiere Paciello Nicola

dottore Guida.