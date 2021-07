Ente parco regionale dei Campi Flegrei: manifestazione d’interesse progetti finanziati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei procede all'acquisizione di una Manifestazione di Interesse per la realizzazione di eventi che promuovono aspetti ambientali, artistici e culturali dei Campi Flegrei. Alla Manifestazione possono partecipare le Associazioni riconosciute e gli Operatori economici quali ditte individuali, società, cooperative, etc. Tre temi: · Spettacolo: i progetti che concorrono in questa categoria dovranno essere incentrati su una proposta artistico - culturale in grado di avere prospettive di sviluppo internazionali. · Enogastronomia: i progetti che concorrono in questa categoria dovranno essere incentrati su un evento che ponga in rilievo i prodotti locali e le peculiarità enogastronomiche dei Campi Flegrei, ed essere in grado di avere prospettive internazionali. · Natura & Ambiente: i progetti che concorrono in questo tema dovranno essere incentrati sulla realizzazione di un cortometraggio di 10 minuti ca. , che ponga in rilievo le caratteristiche naturalistiche, biologiche, speleologiche, bradisismiche e paesaggistiche delle Aree Marine Protette Flegree. Gli interventi a realizzarsi saranno finanziati dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei nel limite di spesa complessivo di € 20.000 ,00 (Ventimila/00).