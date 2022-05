Crollo loculi, la protesta dei familiari: "Per voi sono solo morti, per noi gli affetti più cari"

Protesta davanti ai cancelli chiusi del cimitero di Poggioreale dove il 5 gennaio scorso un crollo ha danneggiato gravemente oltre 200 loculi. Come accade ogni 5 del mese i parenti si sono dati appuntamento per chiedere alle istituzioni coinvolte di attivarsi per riaprire al più presto l'accesso e, ripristinando l'agibilità dei luoghi, consentire la visita dei defunti.

I parenti da settimane lasciano fiori e candele davanti al cancello chiuso dove ci sono anche le foto dei loro cari. Toccante un manifesto con la scritta: " "Per voi si tratta solo di morti.....per noi sono il passato, il nostro essere, i nostri affetti più cari. Esigiamo rispetto".