Raffica di controlli e arresti a Poggioreale: giro di vite dei Carabinieri

Controlli dei carabinieri a Poggioreale: 49 persone identificate – di cui 20 pregiudicati - e 31 veicoli controllati. A finire in manette un 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli – aveva violato la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa ed i Carabinieri lo hanno segnalato all’autorità giudiziaria.

Arrestato anche un 20enne di San Giovanni a Teduccio già noto alle forze dell’ordine. Durante le operazioni, i militari dell’arma hanno denunciato per guida senza patente mai conseguita un autista recidivo nel biennio ed un 36enne poiché risultato irregolare sul territorio nazionale. Denunciato un parcheggiatore abusivo a via Caramaico ed un 20enne che – perquisito – è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sono 3 gli assuntori di droga segnalati alla prefettura e 17mila gli euro per le 13 contravvenzioni al codice della strada elevate.