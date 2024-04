Sequestro in una nota pescheria: i prodotti ittici non erano tracciati

La polizia municipale di Napoli, in collaborazione con il nucleo Nas dei carabinieri e la guardia costiera, ha condotto una operazione di controllo sulla conservazione dei prodotti ittici. Durante il controllo di una nota pescheria a Soccavo sono stati adottati provvedimenti di sequestro per garantire la tracciabilità dei prodotti, nonché sequestro giudiziario con campionamento dei prodotti ittici. Inoltre, è stata segnalata all’ispettorato del lavoro la situazione dei dipendenti dell’attività.

Successivamente, gli agenti hanno identificato e sanzionato sette venditori ambulanti di prodotti alimentari in via Adriano, vicino al mercato di via Nerva, attualmente dichiarato inagibile. Sono stati elevati due verbali per mancanza di autorizzazione alla vendita su aree pubbliche, sette per vendita di merce esposta agli agenti atmosferici e inquinanti, e cinque per occupazione illegittima di suolo pubblico.