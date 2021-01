Addio a Vincenzo Schioppo: il quartiere piange uno degli ultimi esponenti "della Pianura autentica"

Il quartiere di Pianura perde Vincenzo Schioppo. Una persona amatissima, che in tanti stanno salutando sui social.

"Come un vento impetuoso che scuote gli alberi e ne fa cadere i frutti maturi, questo maledetto periodo, ha portato via un altro esponente di quella Pianura operosa e autentica che ha reso forte la comunità locale - scrive Pianura e dintorni - Oggi salutiamo per l’ultima volta Vincenzo Schioppo marito di Teresa Barone e padre di Mimmo, Gigi e Maurizio fondatori della Multicenter school. Un uomo pienamente dedito alla famiglia e alla vita genuina fatta di lavoro e passione sapientemente trasmessa a figli e nipoti. A loro le nostre condoglianze".

"Sempre una persona gentile e aveva un sorriso per tutti", "una bravissima persona, perbene, educata, rispettosa ma soprattutto molto solare, proprio come viene mostrato in questa foto", "una persona perbene che ha posto la famiglia al centro della sua vita insieme alla moglie", "una grandissima perdita purtoppo", scrivono di lui le persone che lo conoscevano.