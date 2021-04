Stesa a Fuorigrotta: paura tra la gente in strada

Spari in strada, oggi pomeriggio, a Fuorigrotta in Via Leopardi. All'altezza del civico 153 sono stati esplosi in aria alcuni colpi di arma da fuoco. Sarebbero stati esplosi verosimilmente da 4 persone a bordo di 2 scooter. Nessun ferito, nessun danno. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Bagnoli che sono giunti prontamente sul posto. Grande spavento tra le persone che in quegli attimi erano in strada.