Viale Augusto tornerà al suo splendore, al via i lavori: "Bellissima notizia"

“Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione di Viale Augusto: una bellissima notizia per il territorio di Fuorigrotta", così la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato che, insieme al Presidente della Municipalità X Carmine Sangiovanni ed al Consigliere Regionale Massimiliano Manfredi, ha commentato l'avvio delle operazioni.

“Il progetto – proseguono Amato, Sangiovanni e Manfredi – venne illustrato dall’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza nel corso di un incontro pubblico presso il Teatro “Il Piccolo”, e prevede la riqualificazione di uno degli assi viari più importanti dell’area flegrea che ha come obiettivo la sistemazione della viabilità in termini di sicurezza e segnaletica, ma anche la sistemazione complessiva delle aree verdi laterali e centrali che rappresentano la caratteristica principale di Viale Augusto al quale sarà restituito decoro e bellezza”.

“Il cantiere avrà una durata di 360 giorni lavorativi e partirà proprio dalla sistemazione delle aree a verde mentre i lavori stradali avranno inizio dopo la conclusione del campionato di calcio per non interferire con l’attesa festa per la squadra partenopea e con un evento altrettanto partecipato il Comicon, che, nello stesso periodo, porterà alla Mostra d’Oltremare migliaia di visitatori - concludono Amato, Sangiovanni e Manfredi - Continueremo a monitorare con attenzione l’evoluzione delle opere e a darne informazione alla cittadinanza”.