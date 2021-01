Vaccini Covid alla Mostra d'Oltremare, appuntamenti orari e file ordinate | FOTO

Prosegue la campagna di vaccinazioni per il Coronavirus alla Mostra d'Oltremare, che ha visto fin qui destinatari gli operatori sanitari.

La situazione - dopo le aspre polemiche dei primi giorni - appare più organizzata rispetto alla settimana scorsa. Ai destinatari delle dosi vengono infatti assegnati un numero ed un orario al quale presentarsi, così da evitare i problemi verificatisi all'inizio.

La suddivisione in fasce orarie prevede che ogni quattro ore vengano vaccinate circa 500 persone. Un nuovo metodo che rende più gestibile gli arrivi per il personale all'interno e per l'accettazione.