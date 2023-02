Messa in sicurezza la torre di Piazzale Tecchio, Cosenza: "Piaccia o non piaccia si potrà passare sotto senza problemi"

Ultimato il lavoro di messa in sicurezza di una delle torri di Piazzale Tecchio, che costituiva un pericolo per l'incolumità pubblica.

"Piaccia o non piaccia, adesso studenti, tifosi e in generale cittadini potranno passare senza problemi... Intervento che necessitava da tanti anni", scrive in un post, corredato dalla foto, l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza.

Le torri, nate da un progetto del Comune di Napoli di riammodernamento del quartiere in vista dei mondiali di Italia '90, avrebbero dovuta rappresentare presente, passato e futuro (una versione moderna di macchine da festa di epoche antiche).