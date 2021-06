La stazione Parco San Paolo sarà realizzata: accolte le richieste dei residenti

EAV e Infraflegrea progetto SpA (gruppo Astaldi-WE Build) hanno sottoscritto il contratto per la realizzazione della stazione di Parco San Paolo, della Linea 7, interconnessione tra le ferrovie Circumflegrea e Cumana.

La variante migliorativa - in accoglimento delle istanze dei comitati residenti nel Parco San Paolo, della X municipalità, del Comune di Napoli e della Regione – prevede l’eliminazione del parcheggio interrato e il ripristino della preesistente viabilità su viale Bakunin una volta realizzata la stazione. La nuova stazione è, in direzione sud, quella successiva a Monte Sant’Angelo, impianto che, inserito nell’omonimo complesso universitario della “Federico II”, sarà a sua volta inaugurato alla fine del 2021. Ad un anno dal passaggio ad Eav delle competenze della struttura commissariale ex legge 887/84, si chiude così un complesso iter di rielaborazione di un progetto finalizzato, tra l’altro, a minimizzare i disagi del quartiere Parco San Paolo. Il progetto della Stazione del Parco San Paolo – il cui cantiere è stato già attivato per l’esecuzione di tutte le opere propedeutiche – prevede un impegno di spesa, interamente sostenuto dalla Regione Campania, di circa 77 milioni di euro. Su proposta del Direttore degli Investimenti Ing. Fiorentino Borrello, il Presidente di EAV, Dott. Umberto de Gregorio ha anche approvato il piano di progettazione e finanziamento del futuro cantiere – da inaugurare entro l’anno – della galleria che collegherà Parco S. Paolo a via Terracina; ciò in attesa dei nuovi finanziamenti PNRR richiesti, necessari al completamento del collegamento tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea.