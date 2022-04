Inaugurato il murale dedicato a Dostoevskij, De Luca: "Da Napoli un messaggio di pace universale"

"Davvero una bella mattinata, con tanti ragazzi, all’Istituto Augusto Righi, dove abbiamo inaugurato il murale dedicato a Dostoevskij, realizzato da Jorit , che ringraziamo per il suo impegno e la sua grande sensibilità artistica. La cultura è un ponte che unisce. Da Napoli, dal mondo della scuola, viene lanciato un messaggio universale di pace", è il commento di Vincenzo De Luca, presente all'inaugurazione assieme ai bambini dell'istituto scolastico di Fuorigrotta questa mattina.

L'elogio di Putin al murale

Il presidente russo Vladimir Putin nei giorni scorsi ha elogiato il murale dell'artista napoletano Jorit. "Penso che molti sappiano, abbiano visto, come a Napoli un artista di strada di recente abbia dipinto sul muro di un palazzo il ritratto dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij, ormai “cancellato in Occidente”", ha detto Putin. "Dà ancora speranza, attraverso la simpatia reciproca delle persone, attraverso una cultura che collega e unisce tutti noi, la verità sicuramente si farà strada". Jorit ha dipinto il murale, sulla facciata dell'ITIS Augusto Righi, in segno di protesta contro la decisione – poi revocata – di sospendere le lezioni sullo scrittore russo all’università Bicocca di Milano.

Le parole di Putin, arrivate mentre in Ucraina ancora si combatte, erano così state commentate dallo stesso Jorit sui social: "E' mai possibile che sono riuscito a fare più io, semplice cittadino, per la con un murale che il nostro governo? Mi sorge il dubbio, ma se Putin “si apre” all’occidente con un semplice murale, cosa farebbe in caso di proposte di cessate il fuoco serie? Ma non è che in fondo in fondo ai nostri leader questa guerra fa quasi comodo? Sono domande eh… in realtà sono abbastanza sconvolto per questa cosa".