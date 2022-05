Carro attrezzi porta via auto e si scopre tombino collassato, l'assessore Cosenza: "Chissà da quanto era così"

"Breve storia di ... adesso. Zona Fuorigrotta, di passaggio per il Giro d'Italia. Nel togliere forzatamente auto che non rispettavano ordinanza, esce tombino con base collassata. Coperto da auto in giacenza da chissà quando. Interviene immediatamente Polizia Municipale (con Antonio De Iesu), il Servizio Strade (mio), Napoli Servizi. Riparata base, riposizionato tombino, riasfaltato. Resilienza per il Giro D'Italia", scrive l'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli sull'intervento straordinario di lavori stradali per il Giro D'Italia.

Non mancano le polemiche da parte di coloro che vorrebbero tali interventi più frequenti e non legati solo ai grandi eventi.