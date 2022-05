"Non mi hai fatto scendere alla fermata giusta". Prende a pugni il bus e minaccia l'autista

Verso le 6.15 a Napoli nel quartiere Fuorigrotta i Carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti a via Giulio Cesare su richiesta di un’autista dell’autobus A.N.M. linea 151 ““Piazza Garibaldi-Piazzale Tecchio”.

Dai primi accertamenti pare che poco prima, mentre la donna stava percorrendo Galleria Laziale, un uomo ha inveito contro di lei “colpevole” di non essersi fermata a Piazza Sannazzaro. L’uomo ha danneggiato lo sportello dell’autobus prendendolo a pugni rompendo così il dispositivo di apertura automatica per poi andare via.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.