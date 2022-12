"Ci avete intossicato il Natale". Carro attrezzi porta via le auto e i proprietari bloccano il traffico

Nella serata del 21 dicembre il Napoli ha affrontato in un’amichevole la squadra francese del Lille allo stadio Maradona, perdendo sonoramente. Resta però il problema dei parcheggi selvaggi a Fuorigrotta. Sul posto è intervenuto la municipale che ha bloccato quattro parcheggiatori abusivi. Le auto in divieto di sosta sono state rimosse dai carro attrezzi.

Alcuni proprietari delle vetture, come documentato in un filmato di un cittadino che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al ritorno dallo stadio hanno cominciato a dare vita ad una protesta paralizzando il traffico su via Cintia. “Dopo la partita amichevole di Napoli - Lille, hanno come al solito prelevato molte auto in sosta vietata e selvaggia ed i ‘buontemponi’ proprietari hanno pensato bene di bloccare completamente il traffico!! Questa è Napoli...invece di vergognarsi protestano”-ha raccontato il segnalante. “Sono anni che denunciamo quel che accade a Fuorigrotta durante le partite o altri eventi allo stadio o alla Mostra d’Oltremare. I residenti restano ostaggio sia dei parcheggiatori abusivi che dei tanti incivili. È una situazione che ha da tempo superato il limite della sopportazione, ora bisogna continuare a intervenire duramente e con costanza. Bisogna fare pulizia ed essere inflessibili. Chi sbaglia dovrebbe pagare la multa e chiedere scusa invece di bloccare la viabilità” –ha dichiarato Borrelli.