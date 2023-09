Targa coperta con la mascherina, studentessa elude la Ztl: denunciata

Una studentessa incensurata di 21 anni è arrivata sabato sera a Napoli da Cicciano, con la sua auto, per trascorrere una serata in allegria. Si è quindi diretta a via Nisida, sul lungomare di Bagnoli, sede di tanti localini e anche ZTL h24 tutti i giorni della settimana.

La giovane ha attraversato il varco elettronico con la targa coperta da una mascherina chirurgica. Un escamotage da qualche tempo molto in voga in città per evitare che la targa venga letta dai dispositivi elettronici. La giovane è stata però fermata dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, impegnati in una vasta operazione di controllo del territorio: è stata quindi denunciata