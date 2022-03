Chiusa via Nicotera per 24 ore: il motivo

In via Giovanni Nicotera in data 25.03.2022 dalle ore 08,00 e fino alle ore 8.00 del 26/03/2022 interdizione temporanea del transito veicolare nel tratto dall'incrocio tra via Santa Teresella degli Spagnoli e Piazza S. Maria degli Angeli, con deviazione dei veicoli in Via S. Teresella degli Spagnoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed in servizio di emergenza.

L'interdizione è stata decisa dalla Presidenza della Municipalità 1, che ha provveduto a segnalare la presenza di un dissesto in prossimità di tre tombini ed una caditoia che risultano estremamente pericolosi e rumorosi; la società A.B.C. eseguirà i lavori di manutenzione su tali infrastrutture stradali posizionate all'altezza del civico 100.