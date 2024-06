Si lancia dal quinto piano di un balcone, atterra su una palma: è ferito ma salvo

Ore 18 all’incirca. Gran trambusto all’altezza di Via Egiziaca a Pizzofalcone 93 e in via Monte di Dio 1, arrivano vigili del fuoco e ambulanza. Dopo qualche minuto si scopre il motivo: un uomo residente nella zona si è lanciato dal balcone dell’abitazione della sua compagna rimanendo incastrato tra il fogliame e più precisamente su una palma. Le foglie a ventaglio ammortizzano il colpo. Ma rimane incastrato. Intervengono i vigili urbani e impiegano un’ora e mezza per liberarlo.

Corsa al pronto soccorso per salvarlo. L'uomo se la cava miracolosamente con un braccio rotto e con una lieve commozione cerebrale. In primo momento si è pensato a una manovra maldestra mentre annaffiava le piante, invece si parla più insistentemente di un tentativo di suicidio. Non sarebbe il primo tentativo, speriamo sia l'ultimo.