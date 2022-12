Invasione di topi, intervento di Abc a pochi metri da piazza del Plebiscito|FOTO E VIDEO

Il problema topi è ormai noto sulle Rampe Paggeria, a pochi metri da piazza del Plebiscito. Tanti i video e le segnalazioni in questi anni, ma finora non c'è stato alcun rimedio.

Abc è intervenuta questa mattina per tentare di arginare l'invasione come segnala con video e foto Giovanna Mazzone, presidente della Municipalità I: "Stamattina intervento straordinario di ABC, lavoriamo incessantemente per risolvere il problema dell'invasione dei ratti".