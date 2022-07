Turista scippata e ferita a due passi da piazza del Plebiscito

Un 30enne è ritenuto gravemente indiziato del delitto di rapina aggravata commesso con un altro soggetto ancora da identificare. Lo scorso 8 luglio, una turista americana, mentre stava passeggiando in compagnia del marito in via Solitaria, a pochi passi da piazza del Plebiscito, era stata avvicinata da due soggetti che con violenza le hanno strappato dal polso un orologio marca Rolex del valore di 8.750 euro, per poi darsi a precipitosa fuga a piedi.

La donna ha riportato alcune escoriazioni al braccio. A seguito di un’attività d’indagine, incentrata sull’analisi degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e sull’individuazione sia fotografica che di persona effettuata dalla persona offesa, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.