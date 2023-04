Galleria Umberto, appoggia il telefonino su un tavolino: 47enne lo ruba e fugge via

Ieri mattina in piazza Trieste e Trento personale dell’Esercito Italiano è stato avvicinato da un ragazzo che, indicando un uomo, ha raccontato che quest’ultimo, poco prima, in Galleria Umberto I si era impossessato del telefono cellulare che aveva poggiato su un tavolino mentre era seduto con alcuni amici.

I militari, dopo aver contattato la Centrale Operativa della Questura, si sono avvicinati all’uomo segnalato in piazza del Plebiscito ed hanno accertato che aveva ancora addosso il telefono rubato poco prima, facendolo squillare . In quel momento, è arrivata una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile che, non senza difficoltà, ha bloccato l’uomo. D.U., 47enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto con destrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infine, il cellulare è stato restituito al proprietario.