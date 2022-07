Lungomare, punta la pistola contro il cliente di un baretto e gli sfila l'orologio|VIDEO

"Il bar dei record: 3 rapine in una settimana. Si trova nei pressi di Castel dell'Ovo ed è frequentato da molti turisti che soggiornano negli hotel di lusso della zona. Nel video si vede chiaramente l'azione del rapinatore: casco in testa, arriva, avvicina la vittima dopo averla seguita a lungo e sotto minaccia si fa consegnare l'orologio. Nello stesso luogo, in pochi giorni, una rapina notturna con scasso e un altro orologio da 4000 euro rubato ad un altro turista. E a proposito di orologi, quando capiranno che è giunta l'ora di tutelare turisti ed esercenti?".

E' quanto si chiede Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, che ha pubblicato su Instagram la rapina a mano armata subita da un cliente di un noto bar di via Santa Lucia, a pochi metri dal lungomare di via Partenope e dal Borgo dei Marinari.