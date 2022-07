Rapina cruenta in via Monte di Dio, donna legata e picchiata da un finto tecnico Enel

"Signora, apra la porta, sono il tecnico Enel, devo fare un controllo al contatore". E' iniziato così, nella tarda mattinata di oggi, per la signora Concetta, nata nel 1948, un vero e proprio incubo. L'uomo, non appena è riuscito a varcare l'uscio dell'appartamento della donna, al civico 9 di via Monte di Dio, l'ha aggredita e poi legata, mentre razziava tutto quello che poteva. Il bottino del malvivente si aggirerebbe intorno ai 10mila euro, secondo le prime ricostruzioni.

Rapina in pieno giorno

La donna, ferita (ha perso anche sangue), quando è riuscita a liberarsi ha avvisato il 118 per venire poi trasportata in codice giallo al Vecchio Pellegrini, dove è stata medicata. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Sgomento nel quartiere per la rapina avvenuta in pieno giorno.