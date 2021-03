Bare di carta e traffico bloccato: la protesta dei mercatali sul lungomare

La protesta dei mercatali contro le restrizioni Covid, partita questa mattina davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia, si è poi spostata sul lungomare di Napoli. I manifestanti, un centinaio, sfilano in corteo nel tratto di lungomare di via Nazario Sauro, bloccando il traffico veicolare (aperta alle auto per la chiusura della Galleria Vittoria), esponendo piccole bare di carta.

Zona rossa

I manifestanti protestano contro l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che ha chiuso i mercati in Campania per la zona rossa. Sono presenti al corteo ambulanti provenienti da tutta la Campania, chiamati a raccolta dagli organizzatori della manifestazione.