Giuramento Nunziatella in piazza del Plebiscito/FOTO E VIDEO

Giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, come da tradizione, in piazza del Plebiscito, dopo lo stop dell'anno scorso causa Covid-19. In quell'occasione la cerimonia venne spostata all'interno della scuola per le normative anti-contagio. Il ministero della Difesa ha imposto regole stringenti anche per i civili e gli ex allievi militari: green pass per tutti e obbligo distanziamento. Presenti tra gli altri anche De Luca e Manfredi, oltre al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e le più alte cariche dell'esercito.

