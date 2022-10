Uomo fermato in via Caracciolo per un omicidio commesso 34 anni fa

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno rintracciato e arrestato, in via Caracciolo, un 63enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso il 18 maggio 2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali.

L'uomo dovrà espiare la pena residua di 11 anni, 9 mesi e 24 giorni di reclusione per omicidio aggravato, commesso a Napoli nel settembre del 1988. L’uomo era irreperibile dal 2020.