Omicidio nel Pallonetto, l'ira dei residenti: "Spari a terremoto"

L'agguato di via Solitaria nel Pallonetto culminato con l'omicidio di Pasquale Sesso ha scosso il quartiere. Poco lontano dal luogo dell'omicidio è stato fermato in queste ore un 28enne per detenzione illegale di arma da fuoco, di munizioni e ricettazione. Il giovane, ritenuto in passato già contiguo all’ormai disciolto clan Elia - storicamente operante in quel quartiere - è stato trovato in possesso di una pistola clandestina, con matricola abrasa, e del relativo munizionamento. L’arresto è avvenuto nel corso di una operazione che gli agenti della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di P.S. San Ferdinando e al momento non esiste alcun legame con la tragedia del Pallonetto in cui ha perso la vita Sesso.

Colpito alle spalle

Pasquale Sesso, con precedenti per rapina (soprattutto di rolex) e spaccio, era a bordo del suo scooter quando è stato freddato alle spalle da uno o più killer che gli hanno esploso contro diversi colpi di arma da fuoco da una pistola calibro 9. Trasportato al Pellegrini è spirato poco dopo per le gravi ferite riportate. Importanti saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i colpevoli dell'omicidio.

"Spari a terremoto"

Nelle ore successive all'agguato diversi residenti hanno chiamato terrorizzati durante la notte il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che è originario del quartiere. "Dovete intervenire con tutta la vostra forza è uno schifo totale quello che si è verificato. Spari a terremoto. Come è possibile che tra la caserma di Monte di Dio e il palazzo dellesercito a pochi metri dell'accaduto dobbiamo vivere barricati con questa paura o con il timore di non scendere o non ritornare a casa perché rischiamo di beccarci un proiettile? Lo Stato deve fare lo Stato! Stanotte è stata una vergogna" .

"Bisogna "militarizzare" l'area come era avvenuto nei mesi scorsi dopo lo sgombero del palazzo di Pizzofalcone occupato dai clan. Chiedo al nuovo Questore e al Prefetto di convocare urgentemente un tavolo per l'ordine e sicurezza proprio sulla guerra in atto nel Pallonetto per il controllo delle piazze di spaccio. Bisogna reagire subito con la massima fermezza prima che la situazione degeneri ulteriormente. A pochi metri da dove c'è stato l'agguato stanotte oltre alla sede dell'esercito c'è una scuola e questi criminali non esitano a sparare anche in pieno giorno e tra la gente", denuncia il deputato Francesco Emilio Borrelli.