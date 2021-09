Grave lutto per il teatro San Carlo, muore il direttore del palcoscenico: "Siamo senza parole"

E' morto a Napoli a soli 56 anni il direttore di palcoscenico del Teatro di San Carlo Salvatore Giannini. Era una vera e propria istituzione del teatro.

Il post di cordoglio del teatro San Carlo: "Oggi è una giornata davvero triste per tutti noi del Teatro San Carlo. L'improvvisa scomparsa del nostro Direttore di Palcoscenico Salvatore Giannini ha lasciato tutti noi senza parole. Andare in scena questa sera, al Duomo di Napoli, non sarà facile...È con tutto il cuore che dedicheremo la Cantata per San Gennaro al nostro caro Salvatore".